Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne, fiber tekne ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 74, fiber teknede 14, lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.