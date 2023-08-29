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Giriş Tarihi: 29.8.2023 09:17 Son Güncelleme: 29.8.2023 09:19

Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin dramı sürüyor. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 göçmen ise yakalandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne, fiber tekne ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 74, fiber teknede 14, lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Türk kara sularına itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
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