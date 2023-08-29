Fidan’dan ilk ziyaret Dadaşlar diyarına

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, teşkilat buluşmaları kapsamında AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından gün boyu düzenlenecek programlara katılmak için Erzurum'a geldi. Sabah saatlerinde Erzurum Havaalanından yüzlerce teşkilat mensubu tarafından karşınan Fidan, Erzurum Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Erzurum İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, ilk yurt içi ziyaretini Erzurum'a yaptığını hatırlatarak şunları söyledi; "Görevden sonra İlk şehir ziyaretimizi Erzurum'a yaptık.

Sıcak bir karşılama yapıldı. İldeki arkadaşlarımızla hem ilin durumunu görüşeceğiz hem de temel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Cumhurbaşkanımızın Erzurum mesajlarını ileteceğiz. Kabine olarak millet için neler yapıyoruz onları anlatacağız. Konum olan dış politika ve genel strateji konularına ilişkin konuşacağız. Biz vatandaşlarımızın genel yorumlarını alacağız" dedi. Bakan Fidan, ardından basına kapalı olarak teşkilat üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.