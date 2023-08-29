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Giriş Tarihi: 29.8.2023 11:06

Milletvekili Yayman: Köy konakları tamamlanıp depremzedeler yerleştirilecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman seçim sonrası teşekkür gezilerini Altınözü ilçesinde sürdürdü. Tepehan, Yunushan ve Yolağzı Mahallelerinde yapımına başlanacak olan köy konakları proje alanını inceleme yapan Milletvekili Yayman, kısa süre içerisinde 40’tan fazla köy konağının inşa edileceğinin müjdesini vererek, “Altınözü’müzün Yunushan Mahallesi’nde inşa edilmeye başlanacak olan köy konaklarımızı hızla tamamlayıp depremzede hemşerilerimizi yerleştirmeye başlayacağız” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Milletvekili Yayman: Köy konakları tamamlanıp depremzedeler yerleştirilecek

Beraberindeki heyet ile birlikte muhtarlar ve vatandaşlarla biraraya gelen Yayman, depremzede hemşehrilerinin sorunlarının çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini ve tüm ilçelerde bu buluşmaları gerçekleştirip, sorunları yerinde çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Milletvekili Hüseyin Yayman, Altınözü'nde hükümet olarak çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirterek ilçenin gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Milletvekili Yayman, "11 ilimiz içinde en büyük hasarı ve kaybı veren kentimizde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin yaraları tamamen sarılana dek sahadan ayrılmayacağız. İlçemizde yol çalışmalarımız, yeni hastane projemiz, sulama projelerimiz, çiftçilerimize ve esnaflarımıza desteklerimiz, hanım kardeşlerimize yönelik meslek edindirme çalışmalarımız, ilçede işsizliği sıfırlayacak olan OSB çalışmalarımız, TOKİ eliyle köy evleri ve deprem konutlarımız, sosyal donatı alanlarımızın inşaatlarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

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Milletvekili Yayman: Köy konakları tamamlanıp depremzedeler yerleştirilecek
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