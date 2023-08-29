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Giriş Tarihi: 29.8.2023 16:29 Son Güncelleme: 29.8.2023 16:33

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu"

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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz
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