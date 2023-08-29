MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu"
Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.… pic.twitter.com/0Kcwt4dgSt