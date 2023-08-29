MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu"