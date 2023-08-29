Muğla Büyükşehir’in bitmek bilmeyen çalışması vatandaşı çıldırttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Marmaris Yat Limanı'nda Ocak ayında başlayan 33 Milyon 656 bin TL'lik yatırımla başlattığı yenileme çalışmasının uzun süre bitirilememesi turizme darbe vurdu. Turizmin göz bebeği konumunda olan Yat Limanı'nın altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir çevreye kavuşacağı ifade edilmişti. Şantiyeye çevrilen ve aylarca bitirilemeyen çalışma bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. Turistlere zor anlar yaşatan durum, ilçe kamuoyundan büyük tepki çekti. Bitmek bilmeyen altyapı ve yenileme çalışmaları uzadıkça mağduriyetler de derinleşti.
YENİ DÖŞENEN TAŞLAR KIRILMAYA BAŞLADI
Yapımı tamamlanan işlerin ise baştan savma olduğu gün yüzüne çıktı. Eskileri söküldükten sonra zemine döşenen taşlar yerlerine iyi oturtulmadı, neredeyse yarısı kırıldı. Aylar süren çalışma biter bitmez liman zeminine döşenen taşların kırılması tatilcilerin tepkisine neden oldu. Liman girişi, kırılan taşların tamiri için kapatıldı. Kırılan taşların tamiri yapılmaya başlandı. Marmarisliler, tatilciler ve bölge esnafı, Muğla Büyükşehir'in bitmek bilmeyen çalışmasına tepkili.