Muğla Büyükşehir’in bitmek bilmeyen çalışması vatandaşı çıldırttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Marmaris Yat Limanı'nda Ocak ayında başlayan 33 Milyon 656 bin TL'lik yatırımla başlattığı yenileme çalışmasının uzun süre bitirilememesi turizme darbe vurdu. Turizmin göz bebeği konumunda olan Yat Limanı'nın altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir çevreye kavuşacağı ifade edilmişti. Şantiyeye çevrilen ve aylarca bitirilemeyen çalışma bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. Turistlere zor anlar yaşatan durum, ilçe kamuoyundan büyük tepki çekti. Bitmek bilmeyen altyapı ve yenileme çalışmaları uzadıkça mağduriyetler de derinleşti.