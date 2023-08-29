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Giriş Tarihi: 29.8.2023

Pendik’te üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlere 5 bin TL destek

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Pendik’te üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlere 5 bin TL destek
Pendik Belediyesi'nin "Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması" bu yıl da devam ediyor. Öğrencilere sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'te oturan ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran bütün öğrencilerimize ekonomik destek veriyoruz.



Okulunuza kaydınızı yaptırıp, belediyemizin web sitesindeki (pendik.bel.tr) Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler Destek Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterli" dedi. 5 bin TL destekten ön lisans ya da lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler yararlanıyor.
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Pendik’te üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlere 5 bin TL destek
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