Pendik’te üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlere 5 bin TL destek

Pendik Belediyesi'nin "Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması" bu yıl da devam ediyor. Öğrencilere sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'te oturan ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran bütün öğrencilerimize ekonomik destek veriyoruz.Okulunuza kaydınızı yaptırıp, belediyemizin web sitesindeki (pendik.bel.tr) Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler Destek Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterli" dedi. 5 bin TL destekten ön lisans ya da lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler yararlanıyor.