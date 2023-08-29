Şehidin kanı yerde kalmadı! Operasyon sonrası 37 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz hafta düzenlenen bir operasyonda Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit eden beş kişinin bağlı olduğu "Anucurlar" adlı uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Aynı gruba üye olan 35 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Çatışma esnasında gözaltına alınan Ozan A. (27), Akın A. (19), Kadir T. (22) ve Görkem D. (19) isimli dört kişi de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis tarafından ablukaya alınan Anucurlar isimli uyuşturucu çetesinin üyesi olan veya çete üyelerine yardım-yataklık ettikleri saptanan toplamda 39 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 39 şüpheliden 37 tanesi "Suç örgütü kurmak,yönetmek ve suç örgütü üyeliği"," Nitelikli Kasten Öldürme", "Uyuşturucu Madde Tİcareti" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.