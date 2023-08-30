Ankara’da kapılarını açtı: TEKNOFEST teknoloji yarışmasına rekor katılım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in açılışını gerçekleştirdi.
Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:
Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 1 milyondan fazla genç Teknofest'e başvurdu. Roketçi kızlarımız Hisar atış alanından dünyaya haykırdı.
Teknofest kuşağı dev bir dip dalgası olarak geliyor. İnanıyorum ki, mücadele sahibi olan genç kardeşlerim hedefin menzile varması için elinden geleni yapmaya devam edecektir. O hedefe giderken bayrağımızı mümkün olan zirveye dikmeliyiz, iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz. SİHA'larımızla dünyada zirvedeki ülkelerden biri olduysak lider olduğumuz alanların sayısını artırmalıyız.
"TEKNOLOJİ İÇİN Mİ İNSAN, İNSAN İÇİN Mİ TEKNOLOJİ?"
Bu serüvende yarış çok çetin, azimli, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var, daha gidecek çok yolumuz var. Teknolojiyi milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmadığımız takdirde yapılan çalışmalar anlam bulamıyor. Teknolojik dönüşüm öyle bir hızla ilerliyor ki insanı değerleri göz ardı ediyor. İnsanları birbirine yakınlaştırmak için araç olan sosyal medya, en fazla etkileşim alma çabasının bazen yan yana duran insanları bile birbirinden uzaklaştırdığını görüyoruz. Teknoloji için mi insan, insan için mi teknoloji sorusu çıkıyor.
Ankara'da TEKNOFEST heyecanı... Selçuk Bayraktar'tan önemli açıklamalar | Video
Dünya değişiyor, insanlık yeni bir yol çiziyor. Bugün gelişmekte olan yapay zeka teknolojileri gelecekte hayatımızda daha çok yer alacak. Yakın gelecekte birçok meslek ortadan kalkarken yeni alanlar, yeni meslekler ortaya çıkacak. Yarını görürken şimdiden hazırlık yapmalıyız.
Bugün hayatımıza hızla giren yapay zeka uygulamalarına kimi zaman ödev, makale, şiir ve roman bile yazdırmak mümkün. "Aşkın aldı benden beni, beni seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni..." Yunus'un inanç ve yaşanmışlıkla anlam kazanan dizeleri bir makineden çıkmış olsa ruhumuza bu kadar etki edebilir mi? İnsanlığın yeni çizdiği bu yolda merhamet, adalet ve güzel ahlakımızla dünyanın rehberi olacağız. Teknofest her yıl daha da büyüyecek, kök salan fideler ağaç olacak, bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin özgüveni daha da artacak. Her bir projemiz ormanı oluşturan ağaçlar gibi insanlığa nefes ve umut verecek. O zaman bu dünyada bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız.
Hepimizin tek bir ortak hedefi var. O da ülkemizin ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız yarınları için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmektir. Bu yolda yılmadan pes etmeden hep birlikte yürüyeceğiz.
Teknofest'i hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerimize, ülkemizin her köşesinden gelen heyecanımıza ortak olan aziz milletimize teşekkür ediyorum.
Teknofest 2023 vatanımıza milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun, İzmir'de buluşmak üzere Allah'a emanet olun.
TEKNOFEST ANKARA'DA YENİ ZİYARETÇİ REKORU BEKLENİYOR
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST Ankara'ya yönelik çevrim içi ziyaretçi kayıtlarının İstanbul'daki organizasyonun 5-6 katı olduğunu ifade etti.
AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını açtı.
Hıdır, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan etkinliğe katılım ve girişim yarışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle bu yıl TEKNOFEST'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmaya karar verdiklerini belirten Hıdır, İstanbul TEKNOFEST'i nisan sonunda Atatürk Havalimanı'nda çok yoğun bir ziyaretçi katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Hıdır, söz konusu organizasyonda 1 milyon 720 bin ziyaretçi sayısının 2,5 milyona çıktığını ve TEKNOFEST'in rekorunu tazelediğini söyledi.
Ankara'da da yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Hıdır, "Çevrim içi ziyaretçi kayıtlarımız İstanbul'un 5-6 katı diyebilirim. Bugün de sabah 09.00 itibarıyla TEKNOFEST alanımızı ziyaretçilerimize açtık ve oldukça keyifli bir ortam oluştuğunu söyleyebilirim. İnşallah bu artarak devam edecek." dedi.
Teknoloji yarışmalarının TEKNOFEST'in en önemli ayağı olduğuna dikkati çeken Hıdır, özellikle bu yarışmalarla yetişen gençlerin ileride kendi girişimlerini, şirketlerini kurabileceğini ifade etti.
"ANKARA VE İZMİR'E ÖZEL İLK DEFA TEKNOFEST GİRİŞİM YARIŞMASI DÜZENLEDİK"
Hıdır, bu gençlerin yaptıklarını, prototiplerini, yazılımları ve diğer çalışmaları insanlığa fayda sağlayacak şekilde ticari bir ürüne dönüştürmelerini çok önemsediklerini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kapsamda İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'e özel ilk defa TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenledik. Bu yarışmada da özellikle şirketi olan ekiplerimiz 'hızlandırma' kategorisinde, henüz şirketini kurmamış ama fikri olan, çalışmaları bulunan takımlarımız da 'ön kuluçka'ya başvuru yaptılar. 10 farklı temada düzenliyoruz. Bunların içinde uzay/havacılık, tarım, sağlık ve eğitim teknolojileri gibi çok farklı disiplinler bulunuyor. Takımlarımız bu başlıklarda geliştirdikleri fikirlerini, girişimlerini akademisyen ve uzmanlara sunacaklar ve değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Nihayetinde de 10 milyona yakın bir ödül ekiplerimizi bekliyor."
Her temanın içinde ayrı başlıklar olduğu bilgisini veren Hıdır, "Tarım dediğimizde bunun içinde biyoteknoloji, tohum ıslahı, İHA destekli robotik çalışma gibi alanlar bulunuyor. Biz perspektifi çok geniş tutuyoruz, gençlerimizi çok spesifik bir alana yönlendirmek istemiyoruz. Sorun ve çözümleri gençlerin belirlemelerini ve ona göre çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Buradaki en kıymetli nokta, yapmış oldukları çalışmaların topluma, insanlığa fayda sağlaması." dedi.