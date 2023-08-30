Av yasağı 1 Eylül’de kalkıyor: Erdoğan deprem bölgesindeki balıkçılara müjde verecek

Balıkçılar avlanmak için hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da önceki gün Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları çerçevesinde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelmişti. Toplantıya katılan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Başkanı Ramazan Özkaya, toplantının ardından bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda sektörel sorunların ve taleplerin masaya yatırıldığını anlatan Özkaya, vatandaşın bu yıl geçen yıldan daha ucuza balık yiyeceğini söyledi. Özkaya, "Geçen yıl denizlerimizde 328 bin ton balık yakalanmıştı. Bu yıl yakalanacak balık stokunun 350 bin tonu aşmasını bekliyoruz. Bu yıl hamsi, lüfer çok ancak palamut yok. Yakalanan balığın da yüzde 75'i hamsi. Fiyat açısından bakarsak da bu sene balık bol olacağından vatandaş bu yıl geçen seneye göre daha ucuz balık yiyecek" dedi.



EKONOMİYE YILDA 42 MİLYAR LİRA



Özkaya, "Türk ekonomisine yılda ihracattan 42 milyar TL, iç pazarda 10 milyar TL destek sağlıyoruz ve bu sektörde doğrudan 60 bin, dolaylı olarak da 40-50 bin kişi istihdam ediliyor. Bu nedenle, bir 'Balıkçılık Bakanlığı' kurulması gerekiyor" dedi.