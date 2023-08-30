Bakan Güler: TSK vatanımızı korumakta azimlidir ve kararlıdır

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızla birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir asır önce istiklal ve istikbalimize göz dikenlere büyük bir inanç ve irade ve kararlılıkla başlattığınız Milli Mücadelemizi 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştırdınız. Bu zafer özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş asil milletimizin kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyup koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler ve gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağıdır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir ve kararlıdır. Bizler de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bize bin yıldır vatan olan topraklarda bugünlere gelmemize emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."