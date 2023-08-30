Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü kutlanıyor… Vatan Caddesi’nde Zafer Bayramı coşkusu…

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen kutlama programları kapsamında Fatih'te bulunan ve trafiğe kapatılan Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Geçiş Töreni yapılıyor.

Vatandaşların 7'den 70'e hazır bulunduğu Vatan Caddesi, Türk bayraklarıyla donatıldı. 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen Geçiş Töreni'nde bando eşliğinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma İl Komutanlığı, atlı birlikler ve zırhlı birlikler yer alıyor. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı ve araçla törene katılan vatandaşları selamladı.