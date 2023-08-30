Dışişleri’nden flaş Gabon açıklaması

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından Gabon'da yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Gabon'da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz





GABON ORDUSU: "YÖNETİME EL KOYDUK"



Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yönetime el koyduklarını duyurdu. Askerler, ülkede Başkan Ali Bongo'nun 3'üncü kez kazandığı seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.



Orta Afrika ülkesi Gabon'da 12 asker, Devlet Başkanı Ali Bongo'nun seçimi kazandığını açıklamasının ardından Gabon 24 kanalına çıkarak seçimlerin iptal edildiğini ve tüm devlet kurumlarının feshedildiğini açıkladı. Tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiklerini belirten askerler, ülke sınırlarının "bir sonraki duyuruya kadar" kapatıldığını aktardı. Askerler, "Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik. Bu amaçla 26 Ağustos 2023 genel seçimleri iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. Hükümetten ise henüz bir açıklama yapılmazken, Devlet Başkanı Bongo'nun nerede olduğu bilinmiyor.



Askerlerin yönetime el koyulduğu açıklamasının ardından başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.