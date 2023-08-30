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Giriş Tarihi: 31.8.2023 03:36

Eski bakan Kutbettin Arzu son yolculuğuna uğurlandı

Yalova’da kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu’nun cenazesi memleketi Diyarbakır’a getirildi

İHA
Eski bakan Kutbettin Arzu son yolculuğuna uğurlandı

Bugün sabah saatlerinde Yalova'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lojmanlarındaki havuzda kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 68 yaşındaki Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi Diyarbakır Havalimanı'na getirildi. Arzu için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Törene, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, eski AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, yakınları ve partililer katıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Arzu'nun cenazesi, Çınar ilçesi İkizkozluk Aile Mezarlığı'nda defnedilmek üzere götürüldü.

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Eski bakan Kutbettin Arzu son yolculuğuna uğurlandı
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