İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı darbetti: "Sen başkana ne söylersin lan..."

Başka bir soru üzerine, tramvayın ilk etabını Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açtıklarını anlatan İmamoğlu, bugün de CHP İstanbul İl Başkanvekili, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve milletvekili ile açılışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bugünkü açılışa Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun davet edilip edilmediğinin sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tabii biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz ama bugün resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği katılması gereken devlet programları var. Onun için buradayız. Az önce dediğim gibi İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerle Millet İttifakı'nın değerli il başkanı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanvekili burada. Yüklenicimiz ve insanlarımız burada."