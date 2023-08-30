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Giriş Tarihi: 30.8.2023 18:40 Son Güncelleme: 30.8.2023 19:10

Son dakika! Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Başkan Erdoğan, "Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor." dedi.

Son dakika! Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabülde açıklamalarda bulanan Başkan Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının sona ereceğini, piyasanın zamanla dengeye oturacağını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Piyasa, zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Orta Vadeli Program (OVP) tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor.

Vatandaşımızın aşını, işini, ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır."

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Son dakika! Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor
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