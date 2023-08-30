Son dakika! Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabülde açıklamalarda bulanan Başkan Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının sona ereceğini, piyasanın zamanla dengeye oturacağını söyledi.