Son dakika! Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabülde açıklamalarda bulanan Başkan Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının sona ereceğini, piyasanın zamanla dengeye oturacağını söyledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Piyasa, zamanla aldığımız tedbirlerle dengeye oturacak. Orta Vadeli Program (OVP) tamamlanmak üzere. Fahiş fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor.
Vatandaşımızın aşını, işini, ekmeğini koruması ve büyütmesi önceliklerimizin başındadır."