SON DAKİKA | Külliye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Nerede olduğumuzun farkında olmadan nereye gideceğimiz bilemeyiz. Milli iradenin üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozduk, senaryoları yırtıp attık.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeyrek asır, yarım asır, bir asır önce olduğundan, siyasi, ekonomik, askeri imkanlarıyla daha güçlü ve daha ileridedir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda ilerleyen bir ülkeyiz.