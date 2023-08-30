Sosyal medyada gündem olan üniversite öğrencisi Muhammed SABAH’a konuştu

26 Ağustos günü Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 952'inci yıl dönümü etkinliklerine katıldığını belirterek, "Babamla birlikte protokolde Cumhurbaşkanımızı dinlerken içim kıpır kıpır oldu ve çok heyecanlandım. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bittikten protokol önünde bekledim. Cumhurbaşkanımızı kalabalığın içinden seslendim, beni yanına çağırdı.

Elini öpmek istedim, kalabalık nedeniyle olmadı. Fotoğraf çekerken, elini omzuma bıraktı. Bu sırada öpemediğim elini öptüm. Bunu Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüğümüze bir saygı ve sevgimi göstermek için yaptım" ifadelerini kullandı. Muş Alparslan Kamu Yönetimi 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Sena Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğine dikkat çeken Asya, "Bizde gençler olarak daima onun yanında ve destekçisiyiz. Allah cumhurbaşkanımıza sağlıklı ve uzun ömürler versin ve devletimizin başında daim etsin" dedi.