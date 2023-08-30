TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’30 Ağustos’ mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Mazisi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin ebedi istiklalini kazandığı gün olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya istiklal ya ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Büyük Taarruz'un başkomutanı Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Kurtulmuş, "Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün 'güçlü ve büyük Türkiye' yolundaki yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. Bu gurur gününde, Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi. (DHA)