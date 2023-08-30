Yavaş ve İmamoğlu’na Elbistan’dan belediyecilik dersi

SABAH'a konuşan Mehmet Gürbüz; "6 Şubat depreminden önce ekmek bizde 1 TL'den satılıyordu. Depremden sonra biz ekmeği vatandaşlarımıza bedava vermeye başladık. Günde 10 bin ekmek üretiyoruz. Ekmek elden su gölden deyimini biz hayata geçirdik. Boşta ne kadar tarlalarımız varsa ektik. İhtiyaç duyduğumuz enerjimizi güneş panellerinden sağlıyoruz. Biz ekmek için sadece maya parası ödüyoruz. Biz vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarına ulaşmaları için elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz ve bunu sadece 500 milyon TL ile yapıyoruz. Halk Ekmek Fabrikamızda 10 kişi çalıştırıyoruz. Bu personelimize de şu anda 23 bin TL ödeme yapıyoruz. Biz hizmet üretiyoruz. Ham madde üretiyoruz. Vatandaşımızdan esirgemiyoruz. Yaptığımız hasattan çiftçimiz de hayvan üreticimizde faydalanıyor. Onlara da ihtiyaç duydukları hayvan yemini vs. veriyoruz. Türkiye'nin en yüksek personel zammını biz yaptık. Bunları deprem felaketini yaşamamıza rağmen yapıyoruz. CHP hizmet etmek yerine, hizmet üretmek yerine konserlere, heykellere para arıyor. Biz ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Kendilerine yaptıklarımızı göstermekten memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.





Milyarlarca bütçeye sahip olmalarına rağmen vatandaşa hizmet etmek için hiçbir çaba sarf etmeyen, ama söz konusu zam yapmak olunca birbirleri ile yarışan CHP'li belediyeler Elbistan Belediyesi'nin yaptığını yapamadı.





"EKMEK BEDAVA, ET 195 TL"



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "6 Şubat depreminden önce ekmek bizde 1 TL'den satılıyordu. Depremden sonra biz ekmeği vatandaşlarımıza bedava vermeye başladık. Günde 10 bin ekmek üretiyoruz. Ekmek elden su gölden deyimini biz hayata geçirdik. Boşta ne kadar tarlalarımız varsa ektik. Elhamdülillah haasatımız da bereketliydi. Aldığımız hasatı ekmek fabrikamıza un yapıp verdik. Böylece vatandaşlarımıza bedava ekmek sağlıyoruz. Bu tamamen yönetme kabiliyeti ile ilgili. Et burada 195 TL'den satılıyor. Bu satıştan kar bile elde ediyoruz. Direk üreticiden temin ediyoruz. Yapılmak istendiği zaman yapılıyor. Çiftçilerimizin, hayvan üreticilerimizin yaptıklarını satın alıyoruz. Halkımıza satıyoruz." dedi.





"BİZ HİZMET ÜRETİYORUZ"



"Biz her yeri değerlendiriyoruz" diyen Gürbüz, "İhtiyaç duyduğumuz enerjimizi güneş panellerinden sağlıyoruz. Biz ekmek için sadece maya parası ödüyoruz. Dediğim gibi deprem öncesi 1 TL'den satıyorduk ekmeği. Ancak şu anda onu da almıyoruz. Belediye bütçesinden karşılıyoruz giderimizi. Ürettiğimiz ekmekleri konteyner kentlere, kırsala ve şehir merkezindeki ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Biz vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarına ulaşmaları için elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz ve bunu sadece 500 milyon TL ile yapıyoruz. Halk Ekmek Fabrikamızda 10 kişi çalıştırıyoruz. Bu personelimize de şu anda 23 bin TL ödeme yapıyoruz. Biz hizmet üretiyoruz. Ham madde üretiyoruz. Vatandaşımızdan esirgemiyoruz. Yaptığımız hasattan çiftçimiz de hayvan üreticimizde faydalanıyor. Onlara da ihtiyaç duydukları hayvan yemini vs. veriyoruz." ifadelerini kullandı.





"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU BURAYA DAVET EDİYORUZ, YAPTIKLARIMIZI GÖSTERMEK İSTERİZ"



Gürbüz şöyle devam etti; "CHP'nin sorunu hizmeti yıllara bölmesidir. Biz hizmeti anlık yapıyoruz. Metro mu inşa edilecek hemen başlıyoruz. Köprü mü yapılacak hemen yapıyoruz. Asfalt mı atılacak hemen atıyoruz. Ama CHP belediyeleri yıllara bölüyor. Ankara'da 4 buçuk bir tane metro yapılamadı. Yeni yeni sözde projeler bitti. Çalışanların maaşları doğru düzgün ödenmezken biz asgari ücretin çok çok üstünde bir ödeme yapıyoruz. Türkiye'nin en yüksek personel zammını biz yaptık. Bunları deprem felaketini yaşamamıza rağmen yapıyoruz. CHP hizmet etmek yerine, hizmet üretmek yerine konserlere, heykellere para arıyor. Biz ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Kendilerine yaptıklarımızı göstermekten memnuniyet duyarız."