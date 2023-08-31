Adalet Bakanı Tunç’tan ’süresiz nafaka’ açıklaması: Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUK DÖNEMİ

Kira davalarında arabuluculuk uygulaması yarın başlıyor. Sistem nasıl işleyecek? Uzayan dava süresi sorunu çözülecek mi? Hem kira tespit hem tahliye davaları için geçerli mi? Arabulucularda yeni bir iş yükü sistemi kaldırır mı?

1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Kat mülkiyeti davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında. 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak. Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var.