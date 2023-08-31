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Giriş Tarihi: 31.8.2023 17:15 Son Güncelleme: 31.8.2023 18:05

Bakan Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Turuncu listede yer alan Mehmet Çetinkaya’nın Muğla’da yakalandığını duyurdu. Çetinkaya’nın Özbekistan’da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan’ın FETÖ/PDY sözde ilk imamı olduğu öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan Mehmet Çetinkaya'nın Muğla'da yakalandı.

FETÖ ÜYELERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine göz açtırmayacağı mesajını verirken terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

ÖZBEKİSTA'NIN İLK İMAMI

Mehmet Çetinkaya'nın FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi haberleşmede kullandıkları "Bylock" kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan'ın FETÖ/PDY sözde ilk imamı olduğu öğrenildi.Çetinkaya'nın ayrıca geçmişte örgüt içerisinde sözde Muğla'nın Köyceğiz ilçe imamı ve sözde Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı
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