Bakan Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan Mehmet Çetinkaya'nın Muğla'da yakalandı.

FETÖ ÜYELERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine göz açtırmayacağı mesajını verirken terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

ÖZBEKİSTA'NIN İLK İMAMI

Mehmet Çetinkaya'nın FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi haberleşmede kullandıkları "Bylock" kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan'ın FETÖ/PDY sözde ilk imamı olduğu öğrenildi.Çetinkaya'nın ayrıca geçmişte örgüt içerisinde sözde Muğla'nın Köyceğiz ilçe imamı ve sözde Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.