Başkan Erdoğan: Sadece oyun kuran değil oyunları bozan bir ülkeyiz

Üniversite yönetimlerinin bir müfredatı, günümüzün ihtiyaçlarına ve şartlarına göre devamlı geliştirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Geçmişte hem demokrasimize hem de ordumuzun imajına ve disiplinine zarar veren sıkıntılı durumlarla karşılaşmıştık. Bunların bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık, alıyoruz ve alacağız.

"VATANA HİZMET, GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAKLA OLUR"

Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne 28 Şubat ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet, görevini en iyi şekilde yapmakla olur. Bu anlayışın kök salmasıyla birlikte devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz. ordumuz, vatanımızın güvenliğini sağlayarak, emniyetimiz, vatandaşımızın huzur ve esenliğini temin ederek, istihbaratımız, ülkemize karşı yürütülen yıkıcı faaliyetleri engelleyerek, Dışişlerimiz, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunarak, yargımız, bağımsız ve tarafsız bir şekilde adalet dağıtarak, hasılı devletin temel kurumları artık sadece işini yapıyor, belli odaklara ya da yapılara değil, 85 milyonun tamamına hizmet ediyor.

Milletimiz de bu tablo karşısında kurumlarımıza daha fazla sahip çıkmakta, özellikle kahraman ordumuzun adeta üzerine titremektedir. Ordumuz ile halkımızın arasını açmayı hedefleyen 15 Temmuz ihaneti, bu açıdan da başarısız olmuştur. İnşallah bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye devam edeceğiz.

"BÖLGEMİZ, BUGÜN DE AYNI MÜCADELELERE SAHNE OLUYOR"

Türkiye savaşlar ve gerilimlerle dolu bir coğrafyada istikrar abidesi olarak yıldızı parlayan bir ülkedir. Dünyanın en stratejik 2 su yolu olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahibiz. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla birlikte tüm insanlığın gözü adeta Karadeniz'e çevrildi. Akdeniz, küresel ticarette oynadığı kritik rolün yanı sıra barındırdığı enerji kaynaklarıyla öne çıkıyor. Bir asır önce büyük güçlerin rekabet alanı olan bölgemiz, bugün de aynı mücadelelere sahne oluyor. Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde Türkiye, askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir.

"KENDİ GEMİSİNİ TASARLAYAN, GELİŞTİREN, İNŞA VE İDAME EDEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Savunma sanayii alanında attığımız adımlar milletimize güven aşılarken hasımlarımızın yüreklerine korku salmıştır. Artık milli savunmamız, savunma sanayiimiz, özellikle bundan 20 yıl önce yüzde 20 itibarıyla yerliyken, bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir.

Silahlı silahsız insansız hava araçlarındaki üstünlüğümüzü zaten herkes kabul ediyor. Savaş gemisi teknolojisinde de kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame edebilen 10 ülkeden biriyiz. Nisan ayında hizmete aldığımız donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile bu alanda yeni bir lige yükseldik. Bayraktar TB3 SİHA, KIZILELMA ve HÜRJET hafif taarruz uçağımızın iniş kalkış yapabileceği bir SİHA gemisine sahip olduk.