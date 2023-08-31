CHP’de usulsüz ve hukuka aykırı kongre!

Cumhuriyet Halk Partisi Turhal İlçe Olağan Kongresi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu bir oy farkla yeniden ilçe başkanı seçildi. Bir oyla seçimi kaybeden İlçe Başkan Adayı Rutkay Antağ, kongrenin usulsüz ve hukuka aykırı olarak gerçekleştiğine dikkat çekerek Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Antağ, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 225 delege ile seçim yapılabileceğini belirtmesine rağmen Turhal CHP İlçe Başkanı ve Yönetiminin 290 Delege ile Parti Tüzüğüne aykırı olarak seçime gittiğini belirtti. Antağ, Turhal İlçe Başkanlığınca 289 kişilik delege listesi verilmesine rağmen sahte seçim tutanağı düzenlenerek bir delegenin sahte tutanakla delege listesine eklendiğini ve seçimi bir oyla kaybettiğini belirterek, seçimlerin iptal edilmesini talep etti.

CHP Turhal İlçe Olağan Kongresi geçtiğimiz günlerde Şeker Fabrikası Sinema Salonunda gerçekleştirildi. Kongrede mevcut ilçe başkanı Hasan Yücel Resuloğlu ile Rutkay Antağ aday oldu. Yapılan oylama sonucunda mevcut ilçe başkanı Resuloğlu bir oy farkla yeniden ilçe başkanı seçildi.

YSK'YA DİLEKÇE VERDİ

Bir oyla seçimi kaybeden Antağ, seçimlerin usulü aykırı ve hukuksuz olarak gerçekleştiğini belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Antağ dilekçesinde, Turhal İlçe Kongresi için CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun Turhal CHP İlçe Başkanlığına yazı göndererek 210 Delege seçilmesini ve 15 doğal delegede eklenerek toplam da 225 delege ile seçim yapılabileceği belirtmesine rağmen Turhal CHP İlçe Başkanı ve Yönetiminin 290 Delege ile Parti Tüzüğüne aykırı olarak seçime gittiğini kaydetti.

DELEGE SAYISINA İLİŞKİN BANA BİLGİ VERİLMEDİ

CHP Merkez Yönetim Kurulunun Turhal CHP İlçe Başkanlığına yalnızca 225 delege ile seçime gidilebileceğine ilişkin gönderilen yazının seçimlerden sonra öğrenildiğini belirten Antağ, CHP Merkez Yönetim Kurulunun Turhal CHP İlçe Başkanlığına gönderilen delege sayısını belirleyen yazı hakkında mevcut Başkan Hasan Yücel Resuloğlu'nun kendisine ve parti üyelerine bilgi vermediğini bildirdi.

DELEGELERİN BÜYÜK KISMI MEVCUT BAŞKAN VE YÖNETİMİN AKRABALARI

Resuloğlu'nun delege listesini Parti Tüzüğüne ve CHP Merkez Yönetim Kurulu kararına aykırı olarak kendisinin belirlediğini kaydeden Antağ, Parti Tüzüğü ve CHP Kongreler Yönetmeliğine göre delegelerin seçimle belirlenmesi gerekirken İlçe Başkanlığının hiçbir türlü seçim yapmadığını vurguladı. Antağ, delegelerin büyük bir kısmının İlçe Başkan ve Yönetiminin akrabaları olduğuna da dikkat çekti.

SAHTE BELGE DÜZENLENDİ

Antağ, Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi: "Turhal İlçe Seçim Kuruluna Turhal CHP İlçe Başkanlığınca 289 kişilik delege listesi verilmiştir. Delege listelerinin askı sürecinde sanki delege seçimi yapılmış gibi Turhal CHP İlçe Başkanlığınca sahte seçim tutanağı düzenlenerek Hüseyin Özdoğan isimli delegenin, delege seçimlerinde seçildiği ve delege listesine eklenmesi hususunda dilekçe verilmiştir. Bunun üzerine hukuksuz bir şekilde sahte tutanakla Hüseyin Özdoğan delege listesine eklenmiştir.

CHP Merkez Yönetim Kurulunun Turhal CHP İlçe Başkanlığına gönderdiği yazıyı mevcut Başkanın tekrar aday olması nedeniyle diğer aday ve üyelerle bilgi ve belgeleri paylaşmaması, yine mevcut Başkanın aday olması nedeniyle Parti Tüzüğüne ve Merkez Yönetim Kurulu kararına aykırı hareket ederek 65 kişi fazla delege yazması, delege seçimi yapılmadığı halde seçim yapılmış gibi sahte belge düzenlenerek son anda bir tane yeni delege eklenmesi ve seçimin yalnızca bir oy farkla kaybedildiği durum göz önüne alındığında söz konusu seçimlerin tam hukuksuz bir şekilde ve usule aykırı olarak gerçekleştiği aşikardır. Başkanlığınızca resen dikkate alınacak nedenlerle 26 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Turhal CHP İlçe Başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verilmesini arz ederim."