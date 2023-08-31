Fondaş Halk TV’de İstiklal Marşı’na saygısızlık: 3 ayda bir kutlayıp dinlemek lüzumsuz!

Türkiye'de birçok bayram kutlandığını belirten Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, ülkemizin şanlı tarihini yabancı ülkelerle karşılaştırdı. "Türkiye'nin durumu bu konuda çok farklı. ABD'lilerin 4 Temmuz'u, Fransızların 14 Temmuz'u vardır. Bizim 23 Nisanımız, 19 Mayısımız 30 Ağustosumuz 29 Ekimimiz var. Bunlar 1920-30'larda gerekiyordu. Çünkü bir ulus yaratmamız gerekiyordu. Bu benim fikrim katılırsınız katılmazsınız. Bugün artık 3 ayda bir sürekli bir bayram kutlayıp sürekli istiklal Marşı dinlemek lüzumsuz…" çıkışı yaptı.