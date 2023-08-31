Mahkeme pişkin FETÖ’cü emniyet müdürüne geçit vermedi

Selam Tevhid'de Kumpas', 'Poyrazköy Kumpası', 'Deniz Baykal'a kaset kumpası' ve FETÖ üyeliği gibi suçlardan defalarca yargılanarak hapis cezasına çarptırılan eski Emniyet Müdürü Yurt Atayün 2014 yılından beri tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü farklı bir soruşturma kapsamında 2018'de tekrar tutuklanan Atayün, tutuklamanın ardından 95 gün boyunca hakim karşısına çıkarılmadığını iddia ederek tazminat davası açtı.

DEVLETTEN 30 BİN LİRA İSTEDİ

Tutukluluğa yönelik 95 gün boyunca değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle hürriyetinden yoksun kılındığını öne süren Yurt Atayün devletten 30 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Atayün'ün avukatı mahkemede müvekkilinin hukuka aykırı olarak itiraz hakkının elinden alındığını 30'ar günlük tutukluluk incelemesinin gerçekleşmediğini bu nedenle mağdur edildiği anlatıldı.

YASAL MAĞDURİYET SÖZ KONUSU DEĞİL

Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada duruşma savcısı söz konusu yargılamanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldığını, yargılama sonunda tutukluluk halinin devamına karar verdiği ve dosyanın halen Yargıtay'da görüldüğü belirtildi. Bu nedenle tazminat hakkının yasal zeminin oluşmadığını belirten cumhuriyet savcısı talebin reddedilmesini mütalaa etti.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Yapılan yargılama sonunda mahkeme Yurt Atayün'ün yargılandığı mahkemelerden beraat etmeyerek tutukluluk halinin devamı kararı aldığını, bu nedenle herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını belirterek tazminat talebinin reddine karar verdi.