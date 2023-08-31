MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 1 Eylül’de başlayacak il kongrelerine mesaj gönderdi

Bahçeli, partisinin 1 Eylül'de başlayacak il kongrelerine mesaj gönderdi.

İl kongrelerinin nice imrenilecek güzelliklere, parlak gelişmelere, kutlu ilerleyişlere vesile olmasını dileyen Bahçeli, mesajında teşkilat mensuplarına yönelik, "Sizler büyük bir fikir hamulesine ve yüksek bir siyasi idrak haysiyetine sahip vatan ve millet sevdalılarısınız. Biliniz ki Türkiye'nin gelecek umudu, gerçek ufku sizlersiniz. Düşe kalka ilerleyen beşeriyet kervanının tam tersine duruşunuzla hayranlık uyandırıyor, dirayetinizle de birilerinin uykularını kaçırıyorsunuz." ifadesine yer verdi.

Teşkilat mensuplarını "Gönüller arasına köprüler kuran, uçurumları inancıyla kapatan, Türklüğün irfanını zinde ve zirvede tutmak için çırpınan bu çağın serdengeçtileri" olarak niteleyen Bahçeli, "Tıpkı uzun bir keşfe çıkan seyyah gibi milletimizin sinesinde saklı duran hazinelerini muhabbetle çıkarıyor, onlarla kucaklaşıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, insanlık tarihinin, ülkelerin çoğunlukla içeriden teslim alınacağına dair sayısız örneği kayıt altına aldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kalenin kilit tutmaması veya kaleyi içten çökertmek mana ve mesaj itibarıyla bu ifadeye çalıştığım tarih hakikatiyle ilişkilidir. Ancak ihanet ne kadar diri olursa olsun, iç işgal cephesi nasıl bir oyuna teşebbüs ederse etsin, milletine ve vatanına karşılıksız hizmetle mükellef cesur yürekler olduğu müddetçe menfur çabalar boşunadır. İşte bu cesur ve teslim alınamaz yürekler Milliyetçi Ülkücü Hareket'in her onurlu mensubu, yani sizlersiniz. Tarih ve coğrafyayı birbirine bağlayan, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni bir Türk destanı yazmak ve bunu da yaşatmak azminde olan bir irade hamdolsun sivrilmiş, serpilmiş ve seri halde çalışmaya koyulmuştur. Bu iradenin kaynağı hem millettir hem de kutlu ecdadımızın bizlere miras bıraktığı ülkülerdir. Türkiye'nin ayağından çekiştirmeyi, iç çekişmelere gömülmesini, sanal korkuluklara ve sahte korkulara boyun eğmesini projelendiren ilkellerin, bu projeye sponsorluk ve piyonluk yapan işbirlikçilerin sonu gelmiş, nihayet devri kapanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin gerçekleşmesiyle gelecek nesiller muasır, muzaffer ve müreffeh bir ülkede güvenle ve onurla yaşayacaklardır."

"İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

Bahçeli, 100'üncü yıl dönümüne ulaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını, bugün atılacak her hayırlı adımın yeni yüzyılı imar ve ihya edeceğini, bugün yapılacak her fedakarlığın yeni yüzyılın, süper güç Türkiye'sinin çatısını öreceğini, sütunlarını dikeceğini kaydetti.

MHP'nin siyaset felsefesinin özü ve öznesinin insan olduğunun altını çizen Bahçeli, "Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha zengin, daha iyi hayat şartlarına ulaşmış insan gayemizden, aynı şekilde toplum ve millet amacımızdan taviz vermeden haklı ve hürriyet merkezli mücadelemizi istikrarlı şekilde sürdürmekte kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'mize zillet müstahak değildir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, hezimet vadeden, çıkar ve koltuk hesabı yapan, kulislerin fısıltısıyla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyasetin Türkiye'ye asla layık olmadığını ifade etti.

Bahçeli, "Yolu doğru olanın yükü ağırdır. Bizim yolumuz belli, yönümüz bilinmektedir. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in yolu hak yolu, halk yolu, hakikat yolu, vatan yolu, Kızılelma yolu, elbette Allah yoludur. Yolsuzun yol tarifi neyse cahilin allame pozu vermesi aynısıdır. Ne mutlu, emaneti bugünlere kadar taşıyanlara, ne mutlu aldıkları yadigarı elden ele geçirenlere, ne mutlu, mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan davamızı bugünlere kadar omuzlayanlara." ifadesini kullandı.

"HAK VERENLER ÇOĞALDI"

Bugünlere kolay gelinmediğini belirten Bahçeli, "Davamız ezelden beri haklıydı ama hep haklı çıkmayı bekledik, durduk. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hak verenler çoğaldı. Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı. Bu nedenle önümüze bakıyoruz, mücadelemize odaklanıyoruz, milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde ön saflara nasıl geçiririz buna kafa yoruyoruz." ifadelerine yer verdi.

İlçe kongreleriyle başlayıp il kongreleriyle demini alacak ve nihayet 14'üncü Büyük Kurultay ile neticelenecek demokratik sürecin, partinin ve yenilenmiş kadrolarının Türkiye'ye hizmet aşkını da perçinleyeceğini anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak ve zilletin izini tamamen silip atmak için yerimizde bir saniye durmayacağız. Yılmadan, yorulmadan, saflarımızı bozmadan diri şekilde dava ve siyaset mücadelesine devam edeceğiz. Hepinize güveniyorum. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Unutmayınız ki bizim kongrelerimizde kaybeden, başı öne eğilen, mahcup ve mağlup olan hiç kimse yoktur ve olmayacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizin hem yareni hem de yurduyuz. Arkadaşlık, dostluk ve ülküdaşlık hukukumuz hiçbir ayrım ve dargınlığa geçit vermeyecektir. Fitne mevzisine yatıp fırsat kollayanlara da asla göz açtırılmayacak, müsamaha gösterilmeyecek, müsaade edilmeyecektir.

Biriz, diriyiz, kardeşiz, hep birlikte Milliyetçi Ülkücü Hareket'iz. Yeni seçilecek il başkanımız ve yönetimi başta olmak üzere hepinizi kutluyor, emniyet ve sükunet içinde geçecek kongremizden dolayı da her birinize teşekkür ediyorum. Rabb'im korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin diyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, Cenabıallah'a emanet olun. Ne mutlu Türküm diyene."