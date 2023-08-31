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Giriş Tarihi: 31.8.2023 10:35

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 BTÖ üyesi teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 BTÖ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 BTÖ üyesi teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütleriyle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bugün teslim olan teröristlerle birlikte, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.

Soyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

4 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.

Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

TEK BİR HEDEFİMİZ VAR: SON TERÖRİSTİ DE ETKİSİZ HALE GETİRMEK

TERÖR SONA ERENE KADAR, MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 BTÖ üyesi teslim oldu
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