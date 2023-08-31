Son dakika: Bakan Fidan ve Lavrov’dan Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye’nin katkılarıyla yeni öneri hazırlandı

"ÜLKEMİZİN KATKILARIYLA BM YENİ BİR ÖNERİ PAKETİ HAZIRLADI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Konuyu tartıştık, detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin görüşecek" dedi. Bakan Fidan, "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.