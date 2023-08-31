Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Fidan ve Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye'nin katkılarıyla yeni öneri hazırlandı
Giriş Tarihi: 31.8.2023 17:33 Son Güncelleme: 31.8.2023 18:02

Son dakika: Bakan Fidan ve Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye'nin katkılarıyla yeni öneri hazırlandı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Bakan Fidan ve Lavrov’dan Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye’nin katkılarıyla yeni öneri hazırlandı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Batı ülkelerinin şüphe uyandıran girişimlerine rağmen biz Türkiye'nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Lavrov Rus tahılının ihracatıyla ilgili Batı'nın sözünde durmadığını belirterek "BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz" dedi.

"ÜLKEMİZİN KATKILARIYLA BM YENİ BİR ÖNERİ PAKETİ HAZIRLADI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Konuyu tartıştık, detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin görüşecek" dedi. Bakan Fidan, "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.

4 EYLÜL'DE KRİTİK ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. İki lider, Soçi'de 4 Eylül'de bir araya gelecek.

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Son dakika: Bakan Fidan ve Lavrov'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye'nin katkılarıyla yeni öneri hazırlandı
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