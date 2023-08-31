Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na: Ters yumruk yemiş boksöre benziyor

SEÇİM YENİLGİSİNİ "ULUSALCILARA" BAĞLADI!

Partisinin içerisinden kendisine karşı başlatılan 'değişim' hareketlerini de bertaraf eden CHP lideri, seçim yenilgisini 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' bağladı. Kılıçdaroğlu, iktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakar kitlenin sonucu tayin ettiğini belirterek, "Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, 'Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu' ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan'a verdiler" dedi.

"KENDİNE GELMESİ İÇİN İZMİR'İ DE KAYBETMESİ GEREKECEK"

Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'ı bir hayli kızdırdı. Uğur Dündar "Kılıçdaroğlu'nun kendine gelebilmesi için İzmir'i de seçimde kaybetmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.