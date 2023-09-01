Bakan Tunç’tan yeni adli yıl mesajı

Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kasteden tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Adalete erişimi kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden adil, etkin ve hızlı bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaya, çağın gerektirdiği şekilde teknolojinin tüm avantajlarından adalet teşkilatımızın da yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz.

Yapay zekayı esas alan teknolojiler ile hukuk hizmetlerinde dijital dönüşümü hayata geçirecek adımlarımızı hızlandıracağız" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Tunç, yeni adli yıl açılışı vesilesiyle mesaj yayımladı. Bakan Tunç, yayımladığı mesajda, yeni bir mesai döneminin ilk gününde olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elbette, haklının hakkını alması, adaletin hızlı ve kesin bir şekilde tesisi için gecesini gündüzüne katan hakimlerimiz, savcılarımız, avukat ve adalet çalışanlarımız da büyük bir heyecan içerisinde.

İnşallah yeni adli yıl; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize ve dünyaya ilan ettikleri Türkiye Yüzyılı Vizyonunda en güzel şekilde ifade bulan 'Güç değil, haklılık hak sebebidir' ilkesinin en mükemmel şekilde tesis edildiği bir yıl olacaktır. Her daim bu asil medeniyetin ilkelerine, hukukuna ve vicdanına uygun kararlar alan; bu süreci birlikte yürüten hakim, savcı, avukat ve yargı çalışanlarımızla beraber adaletin tahkimi için, tam bir uyum içerisinde, milletimiz adına daha çok ter dökeceğiz.

Ben şimdiden, böylesine kutlu bir amaç için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın ilk adli yılı başlangıcını, aynı zamanda 'Küresel Adaletin Yüzyılı'nın da çıkış noktası olarak görüyoruz. Adaletin Yüzyılı vizyonumuzu; adaleti yalnızca ülke çapında tam hakim kılarak değil; 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' idealimizle yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdurlar için de hakim kılarak gerçekleştireceğiz. İşte büyük hedefimiz bu" ifadelerine yer verdi.



SİVİL ANAYASA VURGUSU

Bakan Tunç, küresel çaptaki bu vizyonu gerçekleştirmenin yolunun, iç hukuk sistemini çok daha sağlam ve sürdürülebilir bir zeminde tutmaktan geçtiğine dikkat çekerek, "Bu kapsamda; insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil Anayasa yapmak en büyük önceliğimiz olacaktır. Bunun için de adliye teşkilatımızın insan kaynağını hem nitelik, hem de nicelik yönünden çok daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde geliştirecek adımları atmaya devam edeceğiz. 21 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğünün sağlanması, adalete olan güvenin daha da artması, temel hak ve özgürlüklerin en yüksek seviyede korunmasına yönelik düzenlemelerimizi, uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle paylaşacağı Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni ve İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıklarını süratle tamamlayacakları mesajı veren Bakan Tunç, "Toplumsal yapımızı tahkim eden, insan onurunu en üst seviyede koruyan mevzuat düzenlemelerini ve uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Hain darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren kahramanca mücadele eden yargı mensuplarımızın kararlılığıyla birlikte FETÖ ile mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz.



Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kasteden tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Adalete erişimi kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden adil, etkin ve hızlı bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaya, çağın gerektirdiği şekilde teknolojinin tüm avantajlarından adalet teşkilatımızın da yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz.

Yapay zekayı esas alan teknolojiler ile hukuk hizmetlerinde dijital dönüşümü hayata geçirecek adımlarımızı hızlandıracağız. Adliye kapısı, adaletin kapısıdır. Buradan hareketle bütün bu adım ve stratejilerin tek bir gayesi var. Aziz milletimizin her bir ferdinin; adliye kapısından girip çıktığı anda adaletin tam, hızlı ve kesin bir şekilde tesis edildiğine dair inancını, güvenini kazanmaktır.

Bu ilke ve hedefleri özümseyerek, milletimizin; adalete olan güveninin daha da artmasına ve adalete erişimine katkı sunacak yargı mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyor, vazifelerinde başarılar diliyorum.

Görevi başında şehadet mertebesine eren ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Yeni adli yılın, milletimize ve yargı mensuplarımıza hayırlı olması temennisiyle, tüm yargı çalışanlarımıza, adalet personelimize üstün başarılar diliyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum" dedi.