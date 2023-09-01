Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.9.2023 09:08

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van Özalp kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirdi. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR

#Van #Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde,

J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum.

MİLLETİMİZİN DUALARI SİZLERLE

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK


ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA