Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirdi. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR
#Van #Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde,
J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonu düzenlendi.
Operasyon sonucunda 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum.
MİLLETİMİZİN DUALARI SİZLERLE
SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
2️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2023
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR🇹🇷#Van #Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve… pic.twitter.com/mXL8e6dAG9