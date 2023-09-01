Başkentte TEKNOFEST rüzgârı

sene 100 ülkeden 1 milyonu aşkın yarışmacının başvuru yaptığı TEKNOFEST, başkentte unutulmaz bir şölene imza atıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılış töreni yapılan ve 3 Eylül'e kadar devam edecek olan dünyanın en büyük teknoloji festivaline sadece çocuklar ve gençler değil, her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Etimesgut Havalimanı'nda 215 bin metrekarelik alanda açılan toplam 261 stant ve 400 etkinlik ile başkentlilere heyecan dolu anlar yaşatan TEKNOFEST, hava gösterileri ile de kendine hayran bırakıyor.Türk savunma sanayiinin yüz akı olan Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Anka, Atak, Hürkuş ve Gökbey ilk gün başkent semalarındaki gösterileriyle göğüs kabartırken, ikinci gün ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün şovu dakikalarca alkış aldı. Türk Yıldızları, gökyüzüne ay yıldız imzasını atarak katılımcılara gurur dolu anlar yaşatırken, SOLOTÜRK ise nefes kesen kabiliyetlerini bir kez daha sergiledi.261 stant arasında çocuklara ayrılan bölümler de ailelerin uğrak yeri oldu. T3 VAKFI, TÜRKSAT, ASELSAN başta olmak üzere birçok kurum ve firma tarafından açılan çocuk kulüpleri, minik katılımcılara hem geleceğin teknolojilerini tanıttı hem de eğlenceli eğitimler vererek ufuklarını genişletti. Öte yandan savunma sanayiinin önde gelen üreticilerinden olan Sarsılmaz da Cumhuriyetin 100'üncü yılını özel olarak, yalnızca 2023 adet ürettiği yerli ve milli tabanca SAR 2023'ü de görücüye çıkararak ilgi odağı olmayı başardı. İlk gün olduğu gibi ikinci gün de sabahın erken saatlerinden itibaren Etimesgut Havalimanı'na akın eden ziyaretçiler, üniversitelerin standını da ilgiyle inceledi. Türk gençlerinin yerli ve milli imkânlarla ürettiği elektrikli araçları, roketleri, İHA'ları uzun uzun inceleyen vatandaşların gururu yüzlerinden okundu. Öğrencilerle uzun süre sohbet eden katılımcılar, projelerin fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.Etimesgut Havalimanı'nda 3 Eylül'e kadar sürecek olan TEKNOFEST, ikinci gününde de yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin en dikkat çekici noktalarından biri de TÜRKSAT Çocuk Kulübü oldu. Sanal gerçeklik ile uzay turuna çıkıp gezegenler hakkında bilgi alan minikler, diğer yandan da çanta boyama etkinliği ve maket atölyelerindeki faaliyetlere katılarak eşsiz bir deneyim yaşadı. Birçok oyun alanı ve yarışmaları ile de çocuklara keyif bir dolu bir gün yaşatan TÜRKSAT Çocuk Kulübü, günün sonunda ise minikler adına düzenlenen katılım belgelerini ailelerine takdim etti.TEKNOFEST'e Hatay'ın İskenderun ilçesinden katılan 12 kişilik ekip, geliştirdikleri Afet Bilgi Döküm Cihazı 'Zelzele'yi tanıttı. Genç girişimcilerden bilgisayar mühendisi Samet Kocabaş, "Zelzele, deprem anında binaları üç boyutlu olarak numaralandırıyor ve yıkımları anında tespit edebiliyor. Yaklaşık beş dakika içinde tüm şehirde ne kadar yıkım olduğunu ve depremin etkisini görebiliyoruz. Yıkılan binaların hangi yolları kapattığını, kaç kişinin yıkımdan etkilendiğini de tespit edebiliyoruz" dedi.ANKARA