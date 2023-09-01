Deprem bölgesinde yeni mahkemeler kuruldu

Deprem bölgesindeki davaların biran önce sonuçlandırılması, vatandaşların mağdur olmaması ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin artması, adaletin zamanında tecelli etmesi açısından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Müstemir Yetki Kararnamesiyle deprem bölgesinde ilave mahkemelerin hayata geçirilmesine karar verildi. Bu kapsamda, deprem bölgesinde 747 adet yetki düzenlemesi yapılırken, 8 adet ceza mahkemesi, 50 adet hukuk mahkemesi olmak üzere 58 adet mahkeme faaliyete geçirildi.

ADANA'DA BİR ADET SULH HUKUK MAHKEMESİ KURULDU

Bu kapsamda; Adana'da 9. Sulh Hukuk Mahkemesi faaliyete geçirilirken, 2 adet asliye ceza mahkemesi, bir adet sulh hukuk mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirildi. Karataş'ta ise bir adet asliye hukuk mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirildi.

ADIYAMAN'DA 4 ADET MAHKEME FAALİYETE GEÇİRİLDİ

Adıyaman'da 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 1. Tüketici Mahkemesi, 2. İş Mahkemesi, 2. Sulh Hukuk Mahkemesi olmak üzere toplam 4 adet mahkeme faaliyete geçirildi.

Besni'de 3. Asliye Hukuk Mahkemesi faaliyete geçirildi. Gölbaşı'nda 3. Asliye Hukuk Mahkemesi faaliyete geçirildi. Kâhta'da ise 2 adet asliye hukuk mahkemesi (3 ve 4. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi. Ayrıca 1 adet asliye ceza mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirildi.

DİYARBAKIR'DA 3 ADET MAHKEME KURULDU

Diyarbakır'da 2 adet infaz hâkimliği (2 ve 3. İnfaz Hâkimlikleri) bir adet aile mahkemesi (4. Aile Mahkemesi) olmak üzere toplam 3 adet mahkeme faaliyete geçirildi. Ayrıca bir adet asliye hukuk mahkemesi, 1 adet iş mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirildi. Kulp'ta bir adet asliye hukuk mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirilirken, Silvan'da da bir adet asliye ceza mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirildi.

GAZİANTEP'TE ASLİYE, AİLE VE İŞ MAHKEMELERİNE İLAVE HAKİM VERİLDİ

Gaziantep'te 9 adet asliye ceza mahkemesi, bir adet aile mahkemesi, bir adet iş mahkemesi, bir adet kadastro mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirildi. İslâhiye'de 2 adet asliye hukuk mahkemesi (3 ve 4. Asliye Hukuk Mahkemeleri) faaliyete geçirildi. Bir adet asliye ceza mahkemesine ilave hakim verildi.

HATAY'DA TÜKETİCİ MAHKEMELERİ KURULDU

Hatay'da 2 adet asliye hukuk mahkemesi (7 ve 8. Asliye Hukuk Mahkemeleri) 2 adet tüketici mahkemesi (1 ve 2. Tüketici Mahkemeleri) 2 adet sulh hukuk mahkemesi (3 ve 4. Sulh Hukuk Mahkemeleri) olmak üzere toplam 6 adet mahkeme faaliyete geçirildi.

Altınözü'nde bir adet asliye hukuk mahkemesi (2. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi.

Samandağ'da bir adet asliye hukuk mahkemesi (3. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi. Bir adet asliye ceza mahkemesine ilave hakim verildi. Kırıkhan'da Ağır ceza mahkemesinin heyet halinde çalışmasına karar verildi. Bir adet asliye hukuk mahkemesi (3. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi. Bir adet asliye hukuk mahkemesi ile bir adet sulh hukuk mahkemesine ilave hakim verildi.

Hassa'da bir adet asliye hukuk mahkemesine ilave hakim verildi.

İSKENDERUN'DA 4 ADET MAHKEME FAALİYETE GEÇİRİLDİ

İskenderun'da bir adet ağır ceza mahkemesi (3. Ağır Ceza Mahkemesi) bir adet tüketici mahkemesi (1. Tüketici Mahkemesi) bir adet asliye hukuk mahkemesi (5. Asliye Hukuk Mahkemesi) bir adet sulh hukuk mahkemesi (3. Sulh Hukuk Mahkemesi) olmak üzere toplam 4 adet mahkeme faaliyete geçirildi. Bir adet asliye ceza mahkemesine ilave hakim verildi.

Dörtyol'da bir adet asliye hukuk mahkemesi (4. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirilirken, 2 adet asliye ceza mahkemesine ise ilave hakim verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 MAHKEME KURULDU

Kahramanmaraş'ta 2 adet asliye hukuk mahkemesi (8 ve 9. Asliye Hukuk Mahkemeleri), bir adet tüketici mahkemesi (1. Tüketici Mahkemesi), 2 adet sulh hukuk mahkemesi (4 ve 5. Sulh Hukuk Mahkemeleri) olmak üzere toplam 5 adet mahkeme faaliyete geçirildi. 2 adet asliye ceza mahkemesi ve bir adet iş mahkemesine ilave hakim verildi.

Pazarcık'ta bir adet asliye hukuk mahkemesi (3. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi. Bid adet asliye hukuk mahkemesine ise ilave hakim verildi.

Türkoğlu'nda bir adet asliye hukuk mahkemesine ilave hakim verildi.

Elbistan'da 2 adet asliye hukuk mahkemesi (4 ve 5. Asliye Hukuk Mahkemeleri), bir adet sulh hukuk mahkemesi (2. Sulh Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi.

Göksun'da bir adet asliye hukuk mahkemesi (2. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi. Bir adet asliye ceza mahkemesi bir bölü iki oranında bölündü, ilave hakim ataması yapıldı.

Kilis'te bir adet ağır ceza mahkemesi (2. Ağır Ceza Mahkemesi) faaliyete geçirildi. Bir adet sulh hukuk mahkemesine ilave hakim verildi.

MALATYA'DA 3 MAHKEME FAALİYETE GEÇTİ

Malatya'da bir adet asliye ceza mahkemesi (14. Asliye Ceza Mahkemesi), bir adet asliye hukuk mahkemesi (8. Asliye Hukuk Mahkemesi), bir adet sulh hukuk mahkemesi (4. Sulh Hukuk Mahkemesi) olmak üzere toplam 3 adet mahkeme faaliyete geçirildi. 2 adet asliye ceza mahkemesi ile 3 adet asliye hukuk mahkemesine ilave hakim görevlendirildi.

Doğanşehir'de bir adet asliye hukuk mahkemesi (2. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi.

OSMANİYE'DE TÜKETİCİ MAHKEMESİ KURULDU

Osmaniye'de bir adet ağır ceza mahkemesi (4. Ağır Ceza Mahkemesi), 2 adet asliye hukuk mahkemesi (5 ve 6. Asliye Hukuk Mahkemesi), bir adet iş mahkemesi (2. İş Mahkemesi), bir adet tüketici mahkemesi (1. Tüketici Mahkemesi), bir adet sulh hukuk mahkemesi (3. Sulh Hukuk Mahkemesi) olmak üzere toplam 6 adet mahkeme faaliyete geçirildi. 2 adet asliye ceza mahkemesine ilave hakim verildi.

Kadirli'ye 1 adet asliye ceza mahkemesi (4. Asliye Ceza Mahkemesi) ile 1 adet aile mahkemesi 1/2 yetkili olarak faaliyete geçirildi.

ŞANLIURFA'DA 4 MAHKEME FAALİYETE GEÇTİ

Şanlıurfa'da bir adet ağır ceza mahkemesi (10. Ağır Ceza Mahkemesi), bir adet asliye ceza mahkemesi (10. Asliye Ceza Mahkemesi), bir adet asliye hukuk mahkemesi (6. Asliye Hukuk Mahkemesi), bir adet sulh hukuk mahkemesi (3. Sulh Hukuk Mahkemesi) olmak üzere toplam 4 adet mahkeme faaliyete geçirildi. 4 adet asliye ceza mahkemesi, 1 adet sulh hukuk mahkemesi, 3 adet tüketici mahkemesine ilave hakim verildi.

Akçakale'de bir adet asliye hukuk mahkemesi 1/2 bölünerek güçlendirilerek ilave hakim görevlendirmesi yapıldı.

Bozova'da bir adet asliye hukuk mahkemesi (2. Asliye Hukuk Mahkemesi) faaliyete geçirildi. Harran'da 1 adet asliye hukuk mahkemesine ilave hakim verildi. Suruç'ta bir adet asliye ceza mahkemesi, 1 adet asliye hukuk mahkemesi bir bölü iki oranında bölünerek güçlendirildi.

SİVEREK'TE TÜKETİCİ MAHKEMESİ KURULDU

Siverek'te Tüketici Mahkemesi faaliyete geçirildi. Bir adet asliye hukuk mahkemesine ilave hakim verildi. Viranşehir Tüketici mahkemesi faaliyete geçirildi. Bir adet asliye hukuk mahkemesi ise bir bölü 3 oranında bölünerek güçlendirildi.

İdari Yargı Müstemir Yetki çalışmaları kapsamında; Bölge İdare Mahkemelerinde; 127 adet yetki düzenlemesi yapılırken, 5 adet idari dava dairesi (Adana 5. İdari Dava Dairesi, Bursa 5. İdari Dava Dairesi, Gaziantep 7 ve 8. İdari Dava Daireleri, Konya 3. İdari Dava Dairesi) ile bir adet vergi dava dairesi (İstanbul 8. Vergi Dava Dairesi) faaliyete geçirildi. Bir adet vergi dava dairesinin (Samsun 2. Vergi Dava Dairesi) faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde; 380 adet yetki düzenlemesi yapılırken, bir adet yeniden inceleme talebinin reddine, 1 adet tevziye yönelik karar verildi. Bununla birlikte 10 adet idare mahkemesinin (Adıyaman 2. İdare Mahkemesi, Denizli 2. İdare Mahkemesi, Gaziantep 4. İdare Mahkemesi, Hatay 3 ve 4. İdare Mahkemesi, İzmir 8. İdare Mahkemesi, Kahramanmaraş 3. İdare Mahkemesi, Malatya 3. İdare Mahkemesi, Osmaniye İdare Mahkemesi, Şanlıurfa 3. İdare Mahkemesi) faaliyete geçirilmesine ve bir adet idare mahkemesi (Ankara 28. İdare Mahkemesi) ile bir adet vergi mahkemesinin (Gaziantep 2. Vergi Mahkemesi) faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Ayrıca OHAL davalarına bakmakla yetkili 3 adet mahkemenin (Ankara 19, 22 ve 27. İdare Mahkemeleri) genel tevziye açılmasına karar verildi.