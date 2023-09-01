Dışişleri’nden Pakistan’daki intihar saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında 9 askerin şehit olduğunu, 5'inin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik." denildi.

Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; Türkiye olarak, kardeş Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz"