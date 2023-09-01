FETÖ savunucusu CHP’li Yüksel Taşkın da Kılıçdaroğlu’na yüklendi: 40 vekil hataydı

"40 MİLLETVEKİLİ BİR HATAYDI"

Genel seçimleri değerlendiren Taşkın, "Altılı Masa sürecini inanılmaz bürokratize ettik. 'Onun canı sıkılmasın', 'Bu da eksik olmasın' diye işin bürokratik tarafını mevzuat tarafını çok öne çıkardık. Diğer partilerin küme olarak girmesi gerekiyordu biz uğraştık ikna edemedik. Tarih bunu böyle yazacak bunu kabul etmek lazım 40 milletvekili konusu bir hataydı." dedi.

'STRATEJİ KURDUK, BAŞARILI OLAMADI'

Daha önce de bu konudaki rahatsızlığını dile getirdiğini belirten Taşkın, "Ben milletvekili belirleme komisyonunda değildim ama tarih buna bakmayacak.