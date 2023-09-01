İBB’de “4+1 araç istiyoruz” eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kasım 2022'de UKOME toplantısında ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kapsamında yer alan 8+1 araçların sahipleri, Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi. Aileleriyle beraber toplanan grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar attı.Grup adına açıklama yapan Ramis Yılmaz, araçlarına satış izni isteyerek, 4+1 modeline çevrilmesi için izin verilmesini talep etti.Yılmaz, "Bizim için yeni bir taksicilik modeli çıkardılar. 8+1 modeli. Bu modeli esnaf bilmediği için onay verdi ama kimse araç alamıyor. Krediler kapandı, araçlar yok. 8+1 araçlarını alan arkadaşlarımız da alamayan arkadaşlarımız da mağdur. Aracın çalışırken maliyeti diğer sarı taksilerin 10 katı oldu. Araçların maliyeti, yaktığı yakıt çok pahalı olduğu için kimse evine ekmek götüremiyor. Dolayısıyla mutfakta olması gereken annelerimiz burada" diye konuştu.Esnafın mağdur olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu dayatma niye? Esnaf kendi aracını satamıyor. Borcundan dolayı satmak istiyor. Araç satışlarını UKOME 3 yıl süreyle yasaklamıştı. Bunların da serbest bırakılıp, küçük araçlarla İstanbul halkına hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Mağdur olduklarını dile getiren taksiciler ellerinde "İstanbul'da 4+1 taksi ihtiyacı varken 8+1 dayatması neden?" yazılı dövizler taşıyarak "4+1 taksi istiyoruz" sloganı attı.