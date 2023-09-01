Haberler Gündem Haberleri Büyükelçi Kılıç BM Genel Sekreter yardımcısı ile görüştü
Giriş Tarihi: 1.9.2023 15:29 Son Güncelleme: 1.9.2023 15:30

Büyükelçi Kılıç BM Genel Sekreter yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay KILIÇ, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Büyükelçi Kılıç BM Genel Sekreter yardımcısı ile görüştü

Görüşmede, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek BM Genel Kurul Toplantısı, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler ve Tahıl Koridoru çalışmaları ele alındı. Özellikle Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin kazanılmış haklarının korunması ve bu meseleye adaletsiz yaklaşımın artık sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

TAHIL KORİDORU MASADA
Ayrıca görüşmede, Tahıl Koridoru çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunulmuş, konu hakkında BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye'ye çabalarından dolayı müteşekkir olunduğunu dile getirdi.

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Büyükelçi Kılıç BM Genel Sekreter yardımcısı ile görüştü
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