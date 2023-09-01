Büyükelçi Kılıç BM Genel Sekreter yardımcısı ile görüştü

Görüşmede, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek BM Genel Kurul Toplantısı, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler ve Tahıl Koridoru çalışmaları ele alındı. Özellikle Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin kazanılmış haklarının korunması ve bu meseleye adaletsiz yaklaşımın artık sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.



TAHIL KORİDORU MASADA

Ayrıca görüşmede, Tahıl Koridoru çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunulmuş, konu hakkında BM Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye'ye çabalarından dolayı müteşekkir olunduğunu dile getirdi.