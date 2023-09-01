Kılıçdaroğlu kendisine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı yaptı

Muhalefet partileri 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında yaşadıkları bozgunu hala atlatamadı. Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden büyük bir yenilgiyle ayrılan CHP'de ise sular durulmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor. Partisinin yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden şekillendiren Kemal Kılıçdaroğlu, 'Değişim' talebinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermeyi ihmal etmiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DANIŞMANINDAN OLAY PAYLAŞIMLAR!

Kılıçdaroğlu, atamalarına ise yenilerini ekledi. CHP Genel Başkanı 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadı.

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu ve CHP seçmenini hedef alan ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.