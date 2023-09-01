Mersin ve Diyarbakır’da 2 zehir taciri ile 389 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ildeki narkotik operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir zehir taciri ile 279 kilogram esrarın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, Diyarbakır'daki operasyonda da bir zehir taciri ile 110 kilogram skunk ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonları düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.