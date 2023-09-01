SON DAKİKA | Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarından satır başları:
Biz 2018'den bu yana TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. Bugüne dek 4 TEKNOFEST'i İstanbul'da düzenledik. Samsun'da, Gaziantep'te ve Azerbaycan'da düzenledik. 2023 için bir karar almıştık Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 büyükşehrimizde 3 TEKNOFEST'i buluşturalım demiştik. Ankara'da ilk kez düzenliyoruz. Ankaralıların da TEKNOFEST'e hasret olduklarını gördük. Muazzam bir ilgi var. Biz nihai katılımı son gün akşam açıklayacağız ama hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda muazzam bir coşku vardı. Dün ve bugün de bu coşku devam etti. İstanbul'a yakın bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. Cumartesi ve pazar zannediyorum rekorlara imza atacağız.
"TÜRKİYE BUNU YAPABİLİR"
Teknolojide yeni çığırlar açmayı hedefliyoruz. Türkiye Ay misyonunu iki aşamada gerçekleştirecek. İlk erişimde, Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine kendi ateşlediğimiz bir hibrit roket motoru ile geçiş yapacağız ve Ay'a sert iniş yapacağız. Ama birkaç yıl sonra yeryüzünden fırlatmayı da kendi imkanlarımızla yapmak ve Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirerek Ay yüzeyinde araştırma yapacak bir uzay aracı geliştirmek istiyoruz. Türkiye bunu yapabilir.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise şöyle konuştu:
7'den 77'ye herkese hitap eden bir festival. Kendini milli tekonoloji hamlesine adamış bir anlamda ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji geliştirmesini kavramış bunun için emek veren dua eden buradaki gençlerimize teknolojinin şampiyonlarına dua eden destek veren herkes bu kuşağın parçası bu anlamda. Biz yarışmalarımızda çok daha ileriki yaşlardan da katılımlar olduğunu gördük büyük bir heyecanla katılan yarışmacılarımız da oldu.
Torununu tutup buraya getirenden tutun da torunu anne babasını dedesini getirenler de var. Hepsi TEKNOFEST kuşağının bir parçası.
Bizim yetiştiğimiz dönemde böyle dünyaya nam salacak yüksek teknoloji bir cihazı geliştirmeyi önceleyen bir bakış açısı yoktu. Ne toplumda ne mühendis camiasında, daha çok mühendislerin bile hedefi bizim kuşağımız açısından baktığınızda çok uluslu bir şirkette belki bakım mühendisi olabilmekti en büyük hayal aşağı yukarı buydu. Oysa bugün buradaki eserlerimize baktığımızda AKINCI'dan tutun da HÜRJET'e, KIZILELMA'dan GÖKBEY'e bunların hepsi bırakın yerli üretim olmayı tümüyle Türk mühendisleri tarafından tasarlanan araçlar kimisi dünyaya damgasını vurmuş hava araçları.