Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Kandil ve Asos'a hava harekatı! Teröristlerin üsleri yerle bir edildi
Giriş Tarihi: 1.9.2023 13:31 Son Güncelleme: 1.9.2023 13:55

SON DAKİKA | Kandil ve Asos'a hava harekatı! Teröristlerin üsleri yerle bir edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat sonucunda teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
SON DAKİKA | Kandil ve Asos’a hava harekatı! Teröristlerin üsleri yerle bir edildi

Son dakika haberi... Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da hava harekatı icra edilmiştir.

Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir" denildi.



Açıklamada, harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği vurgulanarak, "Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA | Kandil ve Asos'a hava harekatı! Teröristlerin üsleri yerle bir edildi
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