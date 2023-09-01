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Giriş Tarihi: 1.9.2023 09:15 Son Güncelleme: 1.9.2023 09:15

Bakan Tunç duyurdu! Bugünden itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarında  zorunlu arabuluculuk uygulamasının  bugün itibariyle başladığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Tunç duyurdu! Bugünden itibaren başlıyor

Adalet Bakanı Tunç, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar hakkında açılacak davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasını dava şartı olarak düzenleyen kanun hükmünün usul ve esaslarını içeren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Bakan Tunç, uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu uyuşmazlıklarda sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular; bu eğitimi alanların bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilecek. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda basit yargılama usulü uygulanacak ve bu davalar ivedi olarak görülecek" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Tunç duyurdu! Bugünden itibaren başlıyor
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