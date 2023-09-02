Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Engelli bir gençle de sohbet eden Erdoğan, bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.