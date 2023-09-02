Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahta sık sık duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken sorunlarını da dinledi.
4.5 KM'Yİ 1 SAATTE GİDEBİLDİ
Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtıp çevredekilerle sohbet etti | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.