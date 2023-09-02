İBB’nin yüzde bin zammına isyan ettiler

Yedikule Bostancıları Derneği üyeleri, kiralara yüzde bini aşan oranda zam yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) protesto etti. Yedikule Kapı önünde toplanan dernek üyeleri, "Ecrimisil zamları geri çekilsin, bostancılık yaşasın" yazılı pankart açtı. Göstericiler, döviz haline getirdikleri İBB Başkanlığı'nca gönderilen ecrimisil ihbarnamelerini de ellerinde taşıdı. Üzerlerinde sürekli baskı olduğunu belirten Dernek Sözcüsü Ferdi Aguşlar, "Bizler mülkiyet sahibi değiliz, tarım yaparak kira ödüyoruz. Bu kiralar makul seviyede olmalı ki biz de sizlere makul ücretlerde sebze-meyve sunabilelim. Ancak ne hikmetse bu yıl kiralara yüzde bini aşan zamlar yapıldı. Zam, geçmişteki borçlarımıza da yansıtılıyor. Belediye bizim pahalı sebze-meyve satmamızı mı, yoksa borçların altında ezilip tarım yapamaz hale gelmemizi mi istiyor?" dedi.Zamların geri çekilmesi için hukuk yoluna başvuracaklarını dile getiren Aguşlar, "İtiraz edeceğiz, zamların geri çekilmesi için dava açacağız. Çünkü biz Yedikuleli bostancılarız ve mesleğimiz olan bostancılığa devam edeceğiz. Ecrimisil meblağı makul seviyeye çekilsin, Yedikule'deki bostancılık kösteklenmesin" diye konuştu. Eyleme destek veren sivil toplum kuruluşları da tarihi bostanların yaşatılması gerektiğini belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kezban Kaplan ise "Zamlar geri alınsın. Bu kadar vicdansızlık olmaz" dedi.