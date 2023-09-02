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Giriş Tarihi: 2.9.2023

İHA’lar belirledi F-16’lar vurdu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İHA’lar belirledi F-16’lar vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinin terörden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması için Kuzey Irak'ın Zap Vadisi, Avaşin-Basyan, Gara ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' ve 'Pençe' operasyonları devam ediyor. Terör örgütü elebaşlarının da gizlendiği Kandil Dağı ile Asos bölgesinde uzun süreden beri bir hareketliğin olduğu belirleyen istihbarat birimlerinin raporu üzerine operasyon için düğmeye basıldı. İHA'ların tek tek belirlediği hedefler dün gece 00.30'da Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 ve F-4 savaş uçukları tarafından vuruldu. Lazer güdümlü milli füzelerin kullanıldığı operasyonda 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
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İHA’lar belirledi F-16’lar vurdu
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