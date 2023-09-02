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Giriş Tarihi: 2.9.2023 10:48

İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararları bulunan 9 kişi “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan örgüt evlerinde yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararları bulunan ve "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan örgüt evlerinde saklandıkları tespit edilen 9 firarinin yakalaması için çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Firarilerden 8'i söz konusu adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yine "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi daha baskın yapılan adreslerden birinde yakalandı. Bir firari ise aranıyor.

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İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar
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