İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararları bulunan ve "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan örgüt evlerinde saklandıkları tespit edilen 9 firarinin yakalaması için çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Firarilerden 8'i söz konusu adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yine "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi daha baskın yapılan adreslerden birinde yakalandı. Bir firari ise aranıyor.