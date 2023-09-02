İstanbul’da gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgütün gaybubet evlerinde kalan ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilerek yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı olan ancak sahte kimlik kullanarak örgüt içerisindeki faaliyetlerine devam eden 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait 10 ayrı adrese bu gece operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si kaldıkları gaybubet evlerinde gözaltına alındı. Evlerde kalan 1 kişiyi daha fark eden polis, bu kişinin de FETÖ firarisi olduğunu belirledi. Ekipler toplamda 8 şüpheliyi işlemleri için emniyete götürürken firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.