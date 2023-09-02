İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz

"MUHALEFET YÜZDE 60 KAZANIYORDU O YORUMCULARA GÖRE"

"Mağlubiyetin sebebi olarak İYİ Parti'yi gösterenlere için için gülüyoruz" diyen Taşçı,"İYİ Parti'nin oyu yüzde 15-16 ama düştü diyor bazı yorumcular. Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Bu tepkiyi İYİ Parti'ye karşı kim organize etti? İYİ Parti muhalif seçmenin hedefi haline getirildi. Muhalefet yüzde 60 kazanıyordu o yorumculara göre." şeklinde konuştu.