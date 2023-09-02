SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Hatay’da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu. Şov peşinde koşanlar deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay halkının yanında olmaya devam ettik. Depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Depremzedelere hakaret edenlerden değil 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk.

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