Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST’te açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST için Ankara'ya gelen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i teknoloji ve uzay meraklılarıyla bir araya getirdi.

TEKNOFEST'i 2018'de ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık değil uzay festivali olmasını da kararlaştırdıklarını belirten Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta olduğu gibi uzay alanında da büyük projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi.